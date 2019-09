Prestations de serment des ministres wallons vendredi avant le vote du parlement lundi

Une réunion du bureau du Parlement de Wallonie, jeudi midi, a permis de fixer le programme - chargé - des prochains jours alors que les partenaires de la majorité arc-en-ciel, PS, MR et Ecolo, doivent encore faire approuver leur accord par leur base. Ce devrait être chose faite jeudi soir même si du côté d'Ecolo, où les militants devront donner leur feu vert à une participation au futur gouvernement et, dans un second temps, au casting ministériel, l'incertitude reste de mise.

Passé cet écueil, les nouveaux ministres prêteront serment vendredi matin, à 9h30, à Namur avant que le ministre-président ne se rende à Bruxelles pour y accomplir la même tâche devant le Roi. A 15h00, un résumé de la déclaration de politique régionale sera présentée aux députés régionaux par le ministre-président. Samedi, celui-ci prendra la parole à l'occasion de l'ouverture officielle des Fêtes de Wallonie, en présence notamment du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Lundi matin, les parlementaires se retrouveront pour une séance plénière consacrée au débat sur la déclaration de politique régionale, avec intervention de tous les chefs de groupe puis réplique du gouvernement et des députés. Une motion de confiance sera ensuite votée. Jeudi, enfin, les suppléants des ministres prêteront serment au cours de la deuxième plénière de la semaine. Le volet régional bouclé, les réjouissances pourront ensuite débuter, dès mardi, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quant aux commissions du parlement wallon, elles reprendront le lundi 23 septembre, avec une réunion plénière prévue dès le 25 septembre.