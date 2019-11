Près de 8 Belges sur 10 (7,6/10) étaient satisfaits de la vie en général en 2018, indique jeudi Eurostat, l'office européen des statistiques dans une publication d'indicateurs sur le bien-être des citoyens de l'Union européenne. Dans l'ensemble de l'UE, 7,3 citoyens sur 10 étaient satisfaits de la vie en général.

Avec une moyenne générale évaluée à 8,1, les habitants de la Finlande étaient les plus satisfaits de l'UE à l'égard de leur vie, suivis de près par ceux de l'Autriche (8,0) ainsi que du Danemark, de la Pologne et de la Suède (7,8 chacun). À l'inverse, les habitants de la Bulgarie (5,4) étaient de loin les moins satisfaits, suivis de ceux de la Croatie (6,3), de la Grèce, de la Lituanie et la Hongrie (6,4 chacun) ainsi que de la Lettonie et du Portugal (6,7 chacun), souligne Eurostat.

Sept Belges sur 10 étaient satisfaits de leur situation financière. Avec une moyenne de 7,6, les habitants du Danemark, de la Finlande et de la Suède ont été les plus satisfaits en ce qui concerne la situation financière du ménage. Viennent ensuite les Pays-Bas (7,4), l'Autriche (7,3), la Belgique (7,0), le Luxembourg (6,9), l'Allemagne et Malte (6,8 chacun). En queue de peloton, on retrouve les Hongrois (5,5/10).

Enfin, 7,9 Belges sur 10 étaient satisfaits de leurs relations personnelles en ligne avec la moyenne de l'UE.