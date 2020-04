Près d'un quart (22%) des personnes seules vivant en Belgique déclarent ne pas avoir internet à la maison, soit deux fois plus que la moyenne, selon les chiffres de Statbel, l'office belge de statistiques, publiés jeudi. Il s'agit principalement de personnes plus âgées. Dans la tranche d'âge 65-74 ans, la proportion atteint même 31%.

En cette période de crise du coronavirus, la communication se déroule principalement par voie numérique. Pourtant, une part importante de la population n'a pas encore de connexion internet, quel que soit l'appareil utilisé.

Ainsi, 2% des enfants scolarisés n'ont pas d'accès à internet et se trouvent donc dans l'impossibilité de suivre les cours en ligne. A Bruxelles, ce pourcentage grimpe même à 6%.

Au niveau régional, le pourcentage élevé observé en Wallonie est particulièrement frappant, relève Statbel: 27% des personnes seules n'y ont pas de connexion internet à la maison. En Flandre et à Bruxelles, la proportion est de 19%.

Un ménage sur cinq (20%) a un revenu mensuel net inférieur à 1.500 euros. Parmi eux, 27% déclarent ne pas avoir de connexion internet à leur domicile. Le pourcentage est même de 31% en Wallonie, soit cinq fois plus que les ménages dont les revenus sont supérieurs à ce seuil.

Les personnes à niveau d'instruction faible sont aussi bien moins actives sur la toile, analyse Statbel. Plus de 20% d'entre elles utilisent peu, voire jamais, internet (20% en Flandre et 26% en Wallonie).

Enfin, la situation socio-économique d'une personne a aussi une influence sur ses habitudes de navigation. Les chômeurs et les inactifs sont ainsi moins souvent présents en ligne.

