Près d'un médecin sur deux estime que ses revenus n'ont pas augmenté

Ces résultats proviennent de l'enquête exclusive Qui êtes-vous docteur ? réalisée par le Journal du Médecin/Artsenkran. 2.259 médecins généralistes et spécialistes ont répondu à ce grand baromètre du corps médical lancé le 28 septembre 2018. Les résultats complets de cette grande enquête seront publiés le 21 décembre dans une édition spéciale.

Si on regarde ces résultats en détail, on remarque que les médecins néerlandophones ont davantage l'impression que leurs confrères francophones que leurs revenus ont stagné (47% VS 39%). Les francophones sont plus nombreux que leurs confrères néerlandophones à considérer que leurs revenus ont augmenté (38% VS 33%).