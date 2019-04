Près d'1,3 million de passagers attendus à Brussels Airport durant les vacances de Pâques

Près d'1,3 million de passagers sont attendus à Brussels Airport durant les vacances de Pâques, indique mercredi l'aéroport.

"Durant les deux semaines de vacances, du vendredi 5 avril au dimanche 21 avril, 1.285.000 passagers passeront par Brussels Airport, soit 30.000 de plus qu'en 2018. On peut même y ajouter les 81.000 passagers qui y déambuleront le lundi de Pâques qui marque la fin des vacances. Les journées les plus chargées seront le vendredi 5 avril et le lundi 15 avril où 84.000 passagers franchiront les portes de Brussels Airport", souligne l'aéroport dans un communiqué.

Les destinations phares des vacances depuis Brussels Airport sont, selon Brussels Airlines, Genève, Milan, Rome, Madrid, Malaga et Nice pour l'Europe. Sur les autres continents, New York, Washington, Accra, Toronto et Dakar ont la préférence des vacanciers. Du côté de chez TUI fly, l'Espagne, la Turquie, les Iles Canaries ou encore l'Egypte ont la cote. Pour les destinations plus exotiques, les Caraïbes, le Mexique et la République Dominicaine sont très populaires.