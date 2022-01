Depuis 9h30, les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont retrouvés pour un nouveau Comité de concertation. Le premier de l'année, qui annoncera la couleur sanitaire des semaines à venir. Quels sont les sujets actuellement abordés lors de ce Codeco? Le Vif fait le point.

Un nouveau Comité de concertation a lieu ce jeudi, depuis 9h30. La pression est grande pour nos représentants, tout d'abord parce que le dernier Codeco a mis en colère le secteur culturel, ils sont donc attendus au tournant. Mais la montée des cas de coronavirus en Belgique depuis l'arrivée du variant Omicron pose aussi beaucoup de questions.

Apparemment plus léger que le Codeco précédent, voici les points qui vont être abordés ce matin, sur base notamment du rapport du Gems et de ses recommandations :

Le projet de baromètre de l'épidémie sera la base des discussions. Sur une échelle de trois niveaux de risque, la Belgique est à son stade maximal, c'est-à-dire avec plus de 150 admissions par jour et plus de 500 lits occupés.

Le retour au télétravail à 100%.

Le port du masque FFP2 pour les personnes les plus vulnérables.

Les écoles rouvriront le 10 janvier, des mesures potentielles seront mises sur la table : le port du masque en classe, une limitation du nombre d'élèves par groupes ou l'utilisation de tests et d'autotests.

Une limitation du nombre de personnes dans les transports en commun, à hauteur de 50% par rapport à la capacité normale.

Le retour de la bulle.

Pour l'instant, ces points abordés ne sont encore qu'au stade de recommendations. Il n'y aura à priori pas de gros changements puisque les gouvernements doivent avant tout de regagner la confiance des citoyens belges. Il s'agit avant tout d'un comité de concertation "intermédiaire" puisqu'un nouveau Codeco, plus décisif, est déjà prévu pour le 14 janvier selon la RTBF.

