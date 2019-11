Installées sans permis ni égard pour l'espace public, les terrasses fermées du centre-ville sont dans le collimateur de l'Agence wallonne du patrimoine, qui réclame leur démontage depuis décembre 2018, et de la Ville. Pas si simple.

Atant baisser le nez pour slalomer entre les déjections canines et les déchets sur les pavés, on en oublierait presque de regarder en face les terrasses fermées, emblème monumental s'il en est de l'incivisme liégeois ! Inciviques, des lieux de convivialité qui rassemblent locaux et touristes de la place du Marché à la place des Carmes en passant par la place Cathédrale ? Le terme peut sembler fort, injuste même, mais voyez plutôt : érigées sans permis, ces terrasses qui tiennent plus de la véranda XXL masquent sans vergogne des façades parfois classées et forcent les touristes à se contorsionner place du Marché pour admirer les vestiges architecturaux du patrimoine mosan liégeois.

...