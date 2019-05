Pourquoi le résultat de Groen est tout simplement lamentable

Tex Van berlaer Collaborateur Knack.be

Lundi soir, on a assisté à des scènes de joie au quartier général de Groen et Ecolo à Bruxelles. Les partis frères font partie des vainqueurs des élections. Seul hic, Groen n'est même pas le plus grand parti de gauche en Flandre.

Zakia Khattabi, Jean Marc Nollet (Ecolo) et Meyrem Almaci (Groen) © Belga