L'approbation de l'accord pour le gouvernement bruxellois a abouti à une déclaration unilatérale d'indépendance par la section bruxelloise de l'Open VLD. Mais cette rebuffade révèle surtout à quel point le malaise est grand chez les libéraux flamands.

"Il y a des tensions en interne" dit Sven Gatz. Il est rare que les politiciens admettent que leur popote interne tourne à l'aigre. Habituellement, on noie le poisson ou on enjolive. Mais rien de tout çà pour le ministre bruxellois de l'Open VLD. Après que la direction nationale du parti ait imposé le silence radio et que la présidente Gwendolyn Rutten semble s'être désintéressée de la chose, il trouve que ces désaccords ne devaient plus être cachés. Et ils sont nombreux.

...