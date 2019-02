Pourquoi Joke Schauvliege a dû démissionner, et pas Theo Francken

Pourquoi la chrétienne-démocrate a-t-elle dû partir d'urgence et les nationalistes flamands ont-ils pu rester à leur poste? Peut-être parce que des partis classiques comme CD&V agissent toujours selon des règles générales, tandis que la N-VA place son projet au-dessus de tout et qu'elle défend ses membres envers et contre tout.

...