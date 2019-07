Les forêts wallonnes et la construction bois font-elles parties de la solution au réchauffement climatique? C'est en tout cas la conviction profonde des organisateurs de la Foire agricole et forestière de Libramont, dont la 85e édition s'est ouverte vendredi matin sous la chaleur.

"La canicule de ces jours-ci nous rappelle dans nos corps l'urgence des impératifs climatiques", a souligné le président de la Foire, Jean-François Piérard, dans son discours inaugural, citant les mots prononcés par Jacques Chirac au Sommet de la Terre de Johannesburg, en 2002: "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs".

Malgré la mauvaise réputation qui leur est parfois faite, les agriculteurs et forestiers wallons "n'ont pas attendu les appels du Giec ou de mademoiselle Thunberg pour commencer à agir", eux qui "connaissent mieux que personne" leurs champs ou leurs forêts et "comprennent les messages que la nature leur envoie: les sécheresses à répétition, les orages dévastateurs, les infestations de nuisibles, le changement des vents dominants, la raréfaction des insectes, des abeilles et des animaux", a souligné Jean-François Piérard, devant un parterre de ministres régionaux et fédéraux.

Le thème de la Foire, dont cette 85e édition est résolument forestière, est "Qui construira nos villes demain? " Pour ses organisateurs, le bois, matériau noble, durable et local, fait certainement partie de la réponse. "Ce bois de construction est là, à portée de main. Or, que voyons-nous trop souvent? De magnifiques grumes chargées dans d'énormes conteneurs maritimes partir de l'autre côté de la terre pour y être transformées et revenir dans nos contrées sous forme d'objets manufacturés après avoir parcouru des milliers de kilomètres", a encore déploré le président de la Foire de Libramont. "C'est quand même incroyable. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz mais nous avons le bois, pourtant on fait quasi comme s'il n'existait pas", s'est-il encore étonné, jugeant "urgent" que des investissements soient consentis dans la filière forêt-bois. "A l'heure où une déclaration de politique régionale doit être écrite, l'inscription du soutien résolu à la forêt et à la construction en bois serait un signal fort", a-t-il conclu.

Les visiteurs étaient déjà nombreux vendredi matin à la grand-messe du monde rural, qui est la foire agricole en plein air la plus importante d'Europe. Libramont accueille chaque année plus de 200.000 visiteurs et quelque 800 exposants.