"Le gouvernement wallon avait été extrêmement flou sur ses prévisions budgétaires. Force est de constater, à l'issue du conclave, que ce flou demeure", a estimé jeudi après-midi le député PTB Germain Mugemangango alors que le gouvernement régional a présenté, plus tôt dans la journée, un budget 2020 en déficit de 435 millions d'euros.

"Comment le gouvernement va-t-il financer ses mesures? Où va-t-il aller chercher l'argent? A nouveau dans la poche des gens?", s'est interrogé M. Mugemangango, sans accorder de crédit à la volonté affichée par la majorité de "déparamétrer" une série d'investissements, sous réserve de l'accord de la Commission européenne.

"Cette piste n'est qu'un écran de fumée destiné à cacher les véritables arbitrages budgétaires qui vont devoir se faire", a affirmé le député d'extrême gauche en regrettant par ailleurs le manque d'ambition de la majorité, en matière environnementale notamment. "Le gouvernement parle de dégager 350 millions d'euros pour le climat. Or, on sait qu'il faudrait 10 milliards d'euros par an pour l'ensemble du pays", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, "les seules sources de financement citées sont celles issues des partenariats privés-publics qui ne sont pas des outils économiquement viables", a poursuivi Germain Mugemangango. "Les arbitrages financiers n'ont pas été mis sur la table. Nous attendons désormais les débats budgétaires au parlement pour y voir plus clair", a-t-il conclu. Le budget 2020 devrait être discuté en plénière du Parlement de Wallonie les 19 et 20 décembre prochains. (Belga)