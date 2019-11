Pour le PS, Ahmed Laaouej n'exclut pas un retour aux urnes

Plus de 160 jours après les élections fédérales, les divergences entre PS et N-VA semblent plus importantes que jamais. Au point de rendre crédible l'option d'un retour aux urnes anticipé. "C'est possible même si ce n'est pas souhaitable", a admis mardi matin le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, dans l'émission Matin Première sur la RTBF.