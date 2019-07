L'Institut royal météorologique (IRM) a pour la première fois placé notre pays en alerte rouge à la suite de la nouvelle canicule, a indiqué mardi sur Twitter le météorologue David Dehenauw, responsable des prévisions de l'IRM.

Selon David Dehenauw, la décision de placer le pays en code rouge a été prise après consultation du groupe d'évaluation des risques (Risk Assessment Group) et le directeur général de l'IRM "car des critères objectifs de la phase d'alerte ont été atteints". Des températures de 39 à 40° sont attendues mercredi et jeudi sur le pays. Le code rouge implique plusieurs mises en garde et recommande certaines mesures comme: boire beaucoup, maintenir un régime salé, du repos, séjourner dans une pièce refroidie, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter le rayonnement direct du soleil. "Prenez des mesures afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protégez vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes", précise l'IRM sur son site internet.