Pour DéFI, la prime wallonne aux kotteurs est "inégalitaire et protectionniste"

Seuls les étudiants wallons qui suivent les cours en Wallonie auront droit à la prime, ce qui a déjà fait bondir le recteur de l'ULB, Yvon Englert, après les fédérations étudiantes la semaine dernière.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte (PS), "doit siffler la fin de la récréation et réunir d'urgence les ministres wallons et bruxellois compétents pour empêcher qu'une telle mesure discrimine non seulement les Wallons entre eux, mais également les Bruxellois et les Wallons qui sont de facto encouragés à choisir un établissement situé uniquement sur leur territoire régional", expose le parti présidé par Olivier Maingain.

"Preuve par l'absurde du danger que représente la régionalisation de l'enseignement"

Pour le chef de groupe DéFI au parlement de la Fédération, Emmanuel De Bock, la mesure wallonne pose beaucoup de problèmes notamment pour les établissements qui se sont spécialisés dans un enseignement (art, cinéma, médecine vétérinaire, etc.) et qui n'existent tantôt qu'à Bruxelles, tantôt qu'en Wallonie.

Comme la FEF (Fédération des Etudiants francophones), DéFI préférerait l'octroi de bourses d'études correctement financées et tenant compte des revenus des parents.

Pour le parti amarante, la mesure est "la preuve par l'absurde du danger que représente la régionalisation de l'enseignement".