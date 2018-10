Portfolio : ces jeunes se lèvent contre la violence sexiste à Bruxelles

Ils s'appellent Ibrahima, Juliette, Yousri, Natanael, Manuela, Rimsha, Yaara... Pendant plusieurs mois, ces neuf filles et cinq garçons âgés de 15 à 20 ans ont parcouru les rues de Bruxelles pour poser et se poser une question : est-ce que les filles et les garçons se sentent en sécurité en ville ? Que faut-il pour améliorer la situation ?

A travers la photographie, ils exposent les problèmes de violence sexiste auxquels eux ou leurs proches sont confrontés. Identifient des situations qui les incommodent ou les choquent. Mettent en scène des actes dont ils ont été témoins ou victimes en rue, dans les transports publics, sur le chemin de l'école ...

Manque de lumière sous les ponts ou dans certaines stations de métro, messages misogynes tagués sur les murs, espaces publics de facto réservés aux garçons... Des centaines de lieux et situations ont été photographiés par ces jeunes, encadrés par des photographes professionnels.

Le résultat : des clichés exposant une violence sexiste tantôt évidente, et tantôt plus diffuse. Mais toujours bien présente. Et un constat relayé en avril dernier au parlement bruxellois : il est urgent de lutter contre le harcèlement sexuel dans la capitale.

Regardez la vidéo consacrée au projet ici.