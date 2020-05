Les communes de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) ont décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certaines artères ou zones commerçantes.

Les trois bourgmestres ont pris cette décision compte tenu du fait que la distance de sécurité d'un mètre et demi risque d'être difficile à maintenir dans les endroits où plusieurs commerces sont concentrés.

La commune d'Etterbeek confirme sa décision, par arrêté de police du 2 mai dernier, d'imposer le masque buccal dans certaines rues où les commerces sont nombreux. Il s'agit de la rue des Tongres, du quartier de la Chasse, de la rue de Pervyse, d'une partie de la rue Gray ainsi que de la rue de l'Escadron.

A Woluwe-Saint-Pierre, l'arrêté de police a été pris ce lundi 11 mai. Il impose le port du masque, ou de tout dispositif couvrant le nez et la bouche, dans les noyaux commerçants de Stockel et de Sainte-Alix.

Concernant Woluwe-Saint-Lambert, l'arrêté sera pris mardi. La commune a décidé, là, d'imposer ce port du masque en fonction de superficies commerciales plutôt qu'en fonction de localisations des commerces. "L'obligation prévaudra probablement pour les surfaces commerciales de 100 m² et plus", a indiqué le bourgmestre Olivier Maingain. "Ce sont dans les commerces où il y a une forte concentration de clients que le problème du non-respect de la distance sociale peut se poser, car l'exploitant ne peut pas veiller à tout moment au respect de la distance par chacun de ses clients", a-t-il expliqué, citant notamment comme exemple le Woluwe Shopping Center.

