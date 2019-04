Poisson d'avril : retour sur les canulars du jour

Le premier avril rime traditionnellement avec canulars bien ficelés... ou pas. Nous vous laissons juges. Florilège.

La mobilisation de la jeunesse pour le climat a inspiré La Libre, qui lève le voile sur un vaste plan "Écoles pour le climat" censé entrer en vigueur ce lundi. La ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schyns aurait pris des mesures d'urgence. Parmi celles-ci: interdiction d'arriver en voiture à l'école pour les enfants habitant à moins de six kilomètres et chaudières bloquées sur 15 degrés.

L'Avenir se fait également l'écho de huit nouvelles mesures pour sauver la planète. Parmi celles-ci, le quotidien cite l'interdiction des grands feux et barbecues, la mise en place de trains propulsés à l'énergie humaine ou encore une meilleure adéquation entre le rythme de travail et le cycle solaire.

Les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle ont, quant à elles, titillé l'imagination de Sudpresse. Le groupe de quotidiens affirme que les voitures autonomes électriques seront prochainement autorisées à remonter les files via la bande d'arrêt d'urgence dans le cadre d'un projet pilote sur l'autoroute E411. Seule condition: interdiction de toucher au volant. Une collision sera toujours préférable à un évitement, de manière à améliorer les logiciels. Mais pas de panique, les voitures seront truffées d'airbags, rassure Sudpresse.

A la Dernière Heure, c'est le changement d'heure, amené à disparaître en 2021, qui a marqué la rédaction. Cette dernière imagine une Belgique coupée en deux, la Flandre étant en faveur de l'heure d'hiver, tandis que la Wallonie milite pour le maintien de l'heure d'été. "Un intense lobbying aurait d'ores et déjà commencé", dit la DH. Surréalisme oblige, il pourrait bientôt être midi à Liège et 13h à Anvers.

La RTBF a annoncé au Journal télévisé que les 21 étapes du Tour de France auraient lieu cet été en Belgique.

Le ligueur annonce l'arrivée prochaine de l'allaitement paternel. Selon le magazine , une équipe de chercheurs moldaves seraient sur le point de révolution cette activité jusque-là exclusivement réservée aux femmes. "Le monde va changer. Nos résultats sont très encourageants. Un des papas allaite son enfant depuis presque quatre mois exclusivement avec son lait. Son enfant suit une courbe de croissance tout à fait satisfaisante. Et le père va très bien. Il adore et a le sentiment d'être vraiment connecté à son bébé", témoigne une chercheuse, évidemment, fictive.

Du côté flamand, il n'y a pas que la presse qui s'y met, le festival Sunrise a annoncé qu'il créerait une "zone de ronflement" lors du festival de danse. Ce serait à l'arrière du camping du festival avec un périmètre sonore à 10 mètres du reste des tentes. "Les ronfleurs bruyants peuvent réserver leur place ici, mais il y aura également assez de place pour les ronfleurs qui peuvent être dirigés vers cette zone par leur sécurité sur plainte de leurs voisins", selon un communiqué de presse.

La chaine de complexe sportif et de piscine, Sportoase, a quant à elle indiqué qu'elle autorise ses secouristes à infliger des amendes à quiconque nage trop vite. "Malgré des infractions répétées et des réprimandes contre des individus, Sportoase est contraint de passer à une politique de sanction.

Le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block, avait également un poisson d'avril en réserve. Une nouvelle fonction serait ajoutée à la plateforme "Ma Santé". Les citoyens pourraient désormais calculer leur espérance de vie via le portail. "De plus en plus de personnes prennent soin de leur santé. Nous répondons à cela avec cette nouvelle fonction: vous pouvez maintenant aussi faire évaluer votre espérance de vie via le portail, sur la base de vos données de santé", a déclaré le ministre.

De son côté, la police d'Anvers a présenté sa "nouvelle équipe de chats". Ils utilisaient le chat "Milou" pour créer des images dans des endroits difficiles à atteindre. "Milou a des oreilles pointues capables de détecter les bruits suspects. Bonne chance à notre nouvelle équipe Feline!", a-t-on pu lire sur Twitter.

Wij stellen met trots ons nieuw kattenteam voor. Onze viervoeter heet Milou en zorgt ervoor dat de politie beelden kan maken op moeilijk bereikbare plaatsen. Milou beschikt over een paar spitse oren die verdachte geluiden kunnen opsporen. Veel succes aan ons nieuwe Feline-team! pic.twitter.com/QCpVVQa1JJ — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) April 1, 2019

Les policiers français ont eu le même genre d'idée. Une vidéo relayée sur son Twitter officiel #LaPoliceRecrute, elle a lancé une annonce de recrutement. Les lapins-policiers, aux qualités olfactives et auditives, rejoignent désormais la police nationale avec la création d'une nouvelle brigade léporiphile.

[LA POLICE ÉVOLUE] Des lapins intègrent la #police !

Qualités olfactives, auditives, agilité... Les lapins sont de précieux compagnons dans nos missions.#LaPoliceRecrute 👉 Votre lapin est motivé pour rejoindre l’une de nos brigades léporiphiles ? Envoyez-nous sa candidature ! pic.twitter.com/CmJyrQQR55 — Police nationale (@PoliceNationale) April 1, 2019

Joods Actueel, le magazine mensuel sur la communauté juive en Flandre, aime aussi plaisanter. "Le ministre Ben Weyts (N-VA) travaille sur une chasse anesthésiée", titre le magazine. Selon eux, le ministre chargé du bien-être des animaux a déclaré qu'à partir de 2020, seules les armes anesthésiques spéciales pourront être chassées.

La compagnie spatiale Antwerp Space a lancé une offre d'emploi pour devenir astronaute afin "d'étudier la reproduction du poisson-zèbre dans la Station spatiale internationale (ISS)". Si vous souhaitez être sélectionné, vous devez envoyer un CV avec "une photo du candidat avec son aquarium".

Le Vif.be n'a pas dérogé à la tradition non plus. Avez-vous repéré notre poisson ? La réponse ici.