Des entreprises de différents secteurs annoncent vendredi vouloir faciliter la vie des soignants qui luttent contre l'épidémie de Covid-19. Elles leur accordent des conditions plus favorables ou étendent leurs services.

Les patrouilleurs de Touring dépanneront tous les soignants qui se rendent sur leur lieu de travail sans frais, à partir de vendredi et jusqu'au 5 avril. La police, les pompiers et l'armée seront également dépannés gratuitement. "Nous profitons qu'il y ait moins de gens sur les routes pour mettre à profit notre infrastructure, alors que les garagistes sont fermés et qu'une panne peut poser problème", explique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring.

De son côté, le dépanneur VAB réserve ses véhicules de remplacement en priorité au personnel médical.

La direction de la banque Nagelmackers a quant à elle décidé d'acheter 5.000 masques en Chine et de les distribuer dès que possible à plusieurs hôpitaux belges, avec un soutien financier de sa société mère chinoise. Elle offrira également un respirateur artificiel. Cette action s'ajoute à un don de 2.000 masques à deux hôpitaux bruxellois mardi dernier.

AG Insurance, l'une des principales compagnies d'assurances du pays, étend sa couverture gratuitement au personnel d'appoint et aux volontaires de tous les établissements actifs dans les soins de santé qui assurent déjà leur personnel permanent chez eux. Cela concerne les assurances accidents du travail et responsabilité civile et se fera automatiquement.

L'entreprise belge Home Health Products a mis à disposition plus de 100 appareils thérapeutiques pour que les soignants puissent récupérer et se détendre dans des machines qui produisent de la chaleur infrarouge et des vibrations mécaniques.

Les patrouilleurs de Touring dépanneront tous les soignants qui se rendent sur leur lieu de travail sans frais, à partir de vendredi et jusqu'au 5 avril. La police, les pompiers et l'armée seront également dépannés gratuitement. "Nous profitons qu'il y ait moins de gens sur les routes pour mettre à profit notre infrastructure, alors que les garagistes sont fermés et qu'une panne peut poser problème", explique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. De son côté, le dépanneur VAB réserve ses véhicules de remplacement en priorité au personnel médical. La direction de la banque Nagelmackers a quant à elle décidé d'acheter 5.000 masques en Chine et de les distribuer dès que possible à plusieurs hôpitaux belges, avec un soutien financier de sa société mère chinoise. Elle offrira également un respirateur artificiel. Cette action s'ajoute à un don de 2.000 masques à deux hôpitaux bruxellois mardi dernier.AG Insurance, l'une des principales compagnies d'assurances du pays, étend sa couverture gratuitement au personnel d'appoint et aux volontaires de tous les établissements actifs dans les soins de santé qui assurent déjà leur personnel permanent chez eux. Cela concerne les assurances accidents du travail et responsabilité civile et se fera automatiquement. L'entreprise belge Home Health Products a mis à disposition plus de 100 appareils thérapeutiques pour que les soignants puissent récupérer et se détendre dans des machines qui produisent de la chaleur infrarouge et des vibrations mécaniques.