Plus de la moitié des SDF à Bruxelles vivent en rue depuis plus d'un an

Presque 60% des personnes sans-abri interrogées lors de l'action Face-à-face pour un logement en septembre dernier, n'ont pas eu de logement stable et permanent depuis plus d'un an. C'est ce qu'il ressort des données recueillies au cours de la campagne 400Toits qui a pour objectif de trouver 400 logements d'ici fin 2020. Près de 300 personnes sans-abri ont été interviewées sur leur parcours et leurs besoins.