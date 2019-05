Plus de 70 écoles ont organisé, vendredi, des actions pour un air plus pur à l'initiative du collectif Filter Café Filtre. Sur la place de Molenbeek, des enfants provenant de 8 écoles voisines ont organisé un pique-nique.

Des dizaines d'écoles attirent l'attention chaque vendredi sur la nécessité d'avoir un air pur pour les enfants et une meilleure politique de mobilité. Ce vendredi, des enfants et leurs parents se sont réunis sur la place communale pour piquer-niquer. Les écoles souhaitent un vrai plan de mobilité pour Molenbeek, plus de rues réservées aux écoles, une offre de transport public élargie et de meilleurs pistes cyclables et axes piétonniers.