Le Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin, va soutenir quatre nouveaux projets qui doivent améliorer les infrastructures pour les cyclistes. Pour cette deuxième sélection, quatre projets ont bénéficié d'un montant total de 526.160 euros.

Le Fonds Bikes in Brussels a vu le jour en 2018 pour favoriser l'essor et l'utilisation du vélo à Bruxelles. Il accorde un soutien à des initiatives d'associations, de pouvoirs publics ou de partenaires publics et privés qui encouragent l'usage du vélo en améliorant les infrastructures ou en mettant du matériel à disposition.

Le club de hockey et de tennis Royal Uccle Sport va installer un parking à vélos de 60 emplacements et sensibiliser les joueurs pour les inciter à effectuer plus de déplacements à vélo.

Le projet VeloSc(h)ool de la commune de Saint-Gilles comprend deux volets. D'une part la désignation de vingt rues cyclables où le vélo a priorité sur la voiture. D'autre part, la "vélothèque" sera agrandie grâce à l'achat de plusieurs dizaines de vélos et davantage de cours d'initiation au vélo auront lieu dans toutes les écoles primaires de la commune.

Jette reçoit un soutien pour son projet d'aménagement d'une passerelle pour piétons et cyclistes. La commune de Schaerbeek a déjà planifié l'achat et l'installation de 20 boxes à vélos. 50 boxes à vélo supplémentaires seront achetées.