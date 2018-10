Plus de 4 millions de personnes travaillent en Belgique

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 1,8% (+73.000) à 4.006.401 individus. La hausse a été la plus forte à Bruxelles (+3,3%). En Flandre et Wallonie, l'emploi a progressé de 1,6% pour les deux régions. Chez les 50 ans et plus, la hausse des travailleurs a été de 33.700 unités soit près de 3%.

Chez les jeunes, la hausse est plus modeste à 1,4%. En septembre: 2,4 millions de personnes travaillaient en Flandre (60,6%), 1,15 million en Wallonie (28,8%) et 330.000 à Bruxelles (8,3%). Le chômage a baissé de 7,4% et touche 351.466 personnes.