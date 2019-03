Plus de 100 organisations affirment leur soutien à la grève pour le climat du 15 mars

Greta Thunberg, jeune Suédoise de 16 ans à l'origine des grèves scolaires pour le climat, a appelé à cette mobilisation mondiale afin de réclamer une politique ambitieuse qui limite le réchauffement climatique à 1,5°C. En Belgique, l'appel a été relayé par les jeunes qui manifestent chaque jeudi pour le climat.

"Nous voyons déjà les premiers effets du changement climatique. Pour prévenir l'amplification de ces désastres, il est urgent de réduire drastiquement nos émissions de CO2 et de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5°C. Pourtant, les réponses des responsables politiques se font attendre", écrivent cette centaine d'organisations dans une déclaration. On y retrouve des ONG telles que le CNCD-11.11.11 ou Oxfam Belgique mais aussi des associations comme La Ligue des familles ou Le Monde selon les femmes.

Elles souhaitent répondre à l'appel lancé par les jeunes à l'initiative des mobilisations chaque jeudi pour le climat qui avaient demandé à la société de les soutenir. "En tant qu'actrices et acteurs de la société civile et des mouvements sociaux, il est de notre responsabilité de répondre à l'appel des jeunes et d'oeuvrer pour un printemps social et climatique ! Nous rejoindrons les manifestations organisées à Bruxelles, Namur, Arlon, Mons, Tournai, Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve, Louvain, Hasselt, Bruges, Gand et Anvers", annoncent-elles.

"En soutenant l'appel des jeunes à la grève, nous rappelons que l'Etat et les puissances économiques portent la responsabilité de l'(in)action climatique", soulignent les signataires de la déclaration. "Un premier pas pour la Belgique serait de se doter d'une loi climat ambitieuse qui fixe le cap des objectifs de la politique climatique. (...) Faisons du 15 mars un jour historique pour le climat et l'environnement!", concluent-ils.