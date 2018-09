"Plus d'un Belge sur deux pouvant bénéficier du revenu d'intégration ne le demande pas"

Qu'est-ce que la "pauvrophobie"? Ceux qui ont vu le second volet de Pourquoi nous détestent-ils de Sarah Carpentier et Michel Pouzol, diffusé sur La Une en mai dernier, en ont sans doute une petite idée. Si ce néologisme émerge depuis deux ans en France, notamment grâce aux travaux fouillés d'ATD Quart Monde et du sociologue Serge Paugam, il reste méconnu en Belgique. Ce 25 septembre, une Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté a fait son apparition dans les libraires. Point de démarrage d'une grande compagne menée par Le Forum avec une journée dédiée le 12 octobre.

...