Ce qui frappe dans les romans de Michel Claise, en particulier ce treizième opus, c'est leur réalisme. Ça sent le vécu. Rien d'étonnant à cela vu que l'auteur est magistrat, spécialisé dans la criminalité financière, rompu aux enquêtes dédaléennes.

Adepte du métavers avant Facebook, il a le don d'installer les lecteurs, comme s'ils y étaient, dans les coulisses du jeu du chat et de la souris, en l'occurrence les flics de la Fin' de Bruxelles et la mafia italienne alliée aux triades chinoises dans un trafic de contrefaçons qui anticipe la pandémie de la Covid-19. S'inscrivant dans une actualité criante, Michel Claise plante le décor de Crime d'initiés (1) dans le principal hub de la drogue en Europe, qui ne cesse de défrayer la chronique: le port d'Anvers et ses montagnes de conteneurs. Les limiers tirent leur fil en s'attaquant aux signes extérieurs de richesse d'un docker corrompu qui hisse les cargaisons sensibles hors de portée des douaniers. Ils pistent ensuite les mafieux en craquant leurs cryptophones, clin d'oeil à la récente opération Sky qui, en avril 2021, a permis à la douane d'intercepter vingt-sept tonnes de cocaïne au port d'Anvers. Ils finissent par confondre une partie des criminels par une enquête sur une fraude à la TVA (un classique en Belgique). De la fiction à la réalité, il n'y a décidément qu'un pas dans le roman du juge-auteur. Et c'est ce qui en fait le sel. Le constat amer du commissaire divisionnaire Léonard à l'issue de la chasse anversoise n'a également rien d'imaginaire: "Les organisations trouvent une place aussi importante que les entreprises traditionnelles dans notre société." Et l'enquêtrice Lisa d'enfoncer le clou: "Jamais la hiérarchie n'a estimé que la lutte contre la criminalité financière était une priorité." Du Michel Claise pur jus!