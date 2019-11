Plaidoyer pour un populisme éclairé

Le Plaidoyer pour un populisme de l'écrivain flamand David Van Reybrouck enfin traduit en français ! Prémonitoire, son analyse du populisme " obscur " y est plus actuelle que jamais. Et sa proposition d'un populisme " éclairé " plus urgente qu'hier. Rencontre exclusive.

David Van Reybrouck : un texte prémonitoire sur le populisme. © Illias Teirlinck/id photo agency

Il a publié son livre en néerlandais, il y a plus de dix ans. Une traduction en français vient enfin de sortir (1). Le texte n'a rien perdu de sa pertinence. Au contraire. Le populisme se porte de mieux en mieux, partout dans le monde : Donald Trump aux Etats-Unis, Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban en Hongrie, Jair Bolsonaro au Brésil, le parti Vox en Espagne, la remontée du Vlaams Belang en Belgique, le succès grandissant de l'AfD en Allemagne, la récupération du mouvement des gilets jaunes par Marine Le Pen en France... La liste est encore longue de ces échantillons qui montrent que la démocratie, telle que nous la vivons depuis le début du xxe siècle, est usée jusqu'à la corde. On parle désormais de " postdémocratie " : " Un système politique qui présente toutes les caractéristiques d'une démocratie (élections, Etat de droit, débat public, etc.) mais qui, vu de l'intérieur, en diffère profondément ", écrit, dans son essai, David Van Reybrouck qui est aussi historien de la culture et archéologue. Pour lui, le populisme est le " symptôme " de cette érosion.

