Ce mardi, les souverains ont entamé leur visite d'État au Grand-Duché de Luxembourg. Ils sont accompagnés d'une délégation de ministres, de représentants d'institutions officielles, de l'ambassade et de délégations économiques et académiques, soit environ 200 personnes en tout.

But de la visite: resserrer les liens déjà très étroits entre les deux pays. Parmi les 614 000 habitants du Luxembourg, on compte en effet 24.000 Belges résidents, un chiffre qui est en augmentation. De plus, 46.000 Belges frontaliers viennent travailler quotidiennement au Grand-Duché (soit le quart du total des travailleurs frontaliers).

