Une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) destinée à prendre de nouvelles mesures afin d'éviter l'aggravation de la situation sanitaire en plein rebond de la pandémie de coronavirus a débuté jeudi matin au Palais d'Egmont à Bruxelles, réunissant les principaux ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées et les experts.

Un renforcement des mesures ?

La réunion du comité de concertation préparatoire à celle du CNS a par conséquent déjà donné le ton, mardi, en marge de la Fête nationale: le lancement de la phase 5 du déconfinement est reporté, a annoncé la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, à l'issue des échanges entre les représentants des différentes entités gouvernementales du pays et les experts. Il y aura des renforcements de mesures prises pour contrer la propagation du coronavirus, a prédit Mme De Block, en soulignant que certaines mesures n'étaient pas suffisamment respectées.

La ministre a précisé que les mesures pourraient être "nationales", comme un port plus généralisé du masque buccal dans les lieux publics et dans les services publics, ou "locales", là ou des foyers de contaminations ont été récemment constatés, comme à Anvers. La métropole portuaire a décidé mercredi, sans attendre la réunion du CNS d'abaisser les rassemblements autorisés de 15 à 10 personnes.

"On va discuter de mesures qui doivent rappeler la vigilance, la prudence dont nous devons faire preuve parce qu'il y a manifestement un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris que pour éviter une deuxième vague (....) il faut respecter strictement les comportements qui ont été désignés comme des règles", a affirmé à son arrivée le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme (MR).

Son collègue du Budget et vice-Premier ministre MR, David Clarival, a pour sa part affirmé que le CNS donnerait "plus de pouvoirs aux bourgmestres pour qu'ils puissent agir localement" en fonction des situations locales - le rebond de la pandémie constaté ces derniers jours étant parfois limités à certaines communes ou communautés.

Il apparaît aussi que les bourgmestres seront mobilisés face aux relâchements observés, par endroits, dans le respect des mesures de distanciation sociale préconisées par les autorités.

"Tous les indicateurs au rouge"

"All indicators turn red" a twitté Brecht Devleesschauwer de Sciencesano. Le taux d'hospitalisation est en hausse avec un total de 178 patients hospitalisés ( dont 35 en soins intensifs ). Depuis le 1er juillet, 68% des nouvelles hospitalisations ont lieu en Flandre, 18% en Wallonne et 13% à Bruxelles. La moyenne des infections sur sept jours a augmenté par rapport à la période précédente, pour atteindre une moyenne de 184,3 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur une période d'une semaine. Le total de cas en Belgique s'élève à 64.258. On note aussi une augmentation du nombre de décès (on passe de 1,6 à 2,9 soit +82%) selon Sciencesano.

On notera aussi que l'augmentation du nombre de nouvelles infections au cours de la période du 11 au 17 juillet a été observée dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. Elle s'observe surtout dans les grandes villes ou dans des communes plus petites à la suite de regroupements de personnes (fêtes de famille, soirées, etc.) Enfin, l'augmentation concerne tous les groupes d'âge, mais les nouveaux cas s'observent surtout dans les tranches d'âge de la population dite 'active' (20-59 ans). La plupart des nouvelles infections se font par des contacts sociaux rapprochés lors de fêtes ou d'activités diverses", a précisé en français Boudewijn Catry, qui remplaçait le porte-parole interfédéral Covid-19 francophone Yves Van Laethem, en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive.

Par ailleurs le taux de reproduction est maintenant de 1,3, ce qui signifie que l'épidémie se propage à nouveau selon De Standaard.

Une liste de présence obligatoires pour tous les évènements ?

Karine Moykens, la présidente du comité interfédéral Testing & Tracing, souhaite rendre les "listes de présence" obligatoires pour tous les évènements, rapportent les titres du groupe Mediahuis mercredi. Le comité est compétent pour le traçage des contacts liés aux patients du Covid-19. Mme Moykens a demandé au conseil national de sécurité, qui se réunit à nouveau jeudi, de rendre les "listes de présence" obligatoires pour tous les évènements.

Concrètement, les organisateurs devraient alors enregistrer tous les noms, prénoms et numéros de téléphone des participants aux évènements. "Si une personne infectée a participé à un évènement, les organisateurs devront présenter cette liste aux contact tracers", suggère Mme Moykens.

Le lancement de la phase 5 du déconfinement reportée

Lors de la dernière réunion, il était encore question de réfléchir à la phase 5 du déconfinement qui consiste notamment à revoir à la hausse les limites fixées pour les rassemblements - de 200 à 400 personnes en intérieur; de 400 à 800 personnes en extérieur. Mais les signes de stabilisation des chiffres de contamination ont depuis lors fait place à d'autres, dans le sens d'une aggravation, justifiant, selon les experts scientifiques, un redoublement de la vigilance.

La phase 5 du processus de déconfinement ne peut être lancée dans l'état actuel de la pandémie, a annoncé la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, mardi en début de soirée, à l'issue de la réunion d'un comité de concertation réunissant à Bruxelles le fédéral, les entités fédérées et les experts, afin de préparer le Conseil national de sécurité (CNS) décisif de jeudi. "Il y aura des renforcements (des mesures, au lieu d'un allègement), a-t-elle précisé à la presse à sa sortie de la réunion au Palais d'Egmont. Le but est de préparer pour jeudi un arrêté ministériel - à prendre par le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V) - pour confirmer les mesures à prendre par le CNS. Mme de Block (Open Vld) a précisé que les mesures pourraient être "nationales", comme un port du masque buccal plus généralisé dans les lieux publics et dans les services publics, ou "locales", là ou des foyers de contaminations ont été récemment constatés, comme à Anvers.

Les bourgmestres des communes seront davantage impliqués, a pour sa part précisé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS).

Trente-cinq pour cent des nouveaux cas recensés en Belgique l'ont été dans la Métropole, a-t-on souligné de source gouvernementale, confirmant qu'il n'y aurait "pas de phase 5" du déconfinement "dans l'état actuel des choses".

Le coronavirus dans l'air expiré est sans doute infectieux, selon des chercheurs Le coronavirus causant le Covid-19 a été retrouvé depuis des mois sur de multiples objets dans des chambres d'hôtel ou d'hôpital, ainsi qu'en suspension dans l'air, mais jusqu'à une étude prépubliée cette semaine, il n'avait jamais été démontré que les particules virales en aérosols étaient suffisamment intactes pour se répliquer et provoquer une infection. De quoi doper l'hypothèse selon laquelle le virus est transmissible non pas seulement par les postillons et les grosses gouttelettes émises par la toux et les éternuements, mais aussi par les microscopiques gouttelettes que nous rejetons lorsque nous respirons et parlons, et qui sont si légères qu'elles restent en suspension longtemps, en l'absence de ventilation. La voie aérienne de transmission était considérée comme improbable au début de la pandémie par les autorités sanitaires de plusieurs pays et l'Organisation mondiale de la santé, qui estiment que la contamination directe (par postillons et gouttelettes directement projetés sur le visage) reste la voie principale de contagion. Mais l'OMS, sous pression des scientifiques, a reconnu le 7 juillet que des preuves émergeaient sur la transmission par l'air. Les résultats sont cependant préliminaires et n'ont pas été examinés par le comité de lecture d'une revue scientifique, qui devra confirmer que la méthode employée par les scientifiques est valable.

