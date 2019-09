Les négociateurs N-VA, CD&V et Open Vld, qui s'étaient quittés vendredi soir vers 23h00, ne semblent pas prêts d'accoucher d'un accord de gouvernement flamand samedi.

Répartis en groupes de travail, ils se sont penchés dans la matinée sur plusieurs noeuds budgétaires, avant d'être rejoints peu avant midi au 19, place des Martyrs par les présidents de parti Wouter Beke (CD&V) et Gwendolyn Rutten (Open Vld). La négociatrice en chef pour le CD&V Hilde Crevits est, elle, absente pour raisons familiales.

Les groupes de travail débroussaillaient les points chauds restants de l'accord à venir et préparaient le terrain pour les négociateurs en chef, dont Hilde Crevits, qui assistait ce samedi au mariage de son fils mais sera de retour dès dimanche.

Les présidents de parti Wouter Beke (CD&V) et Gwendolyn Rutten (Open Vld), le formateur Jan Jambon (N-VA) et les autres membres des délégations continuaient de façonner l'accord de gouvernement, assistés par des experts. Dans cette dernière ligne droite, l'ambiance reste "bonne et constructive", chacun restant toutefois attentif à ne pas perdre du terrain.

Les négociateurs flamands n'ont pas prévu samedi de boucler au finish l'accord, qui devrait dès lors tomber dimanche, repoussant les congrès et la déclaration de gouvernement d'un ou plusieurs jours.

La place des Martyrs baignée de drapeaux belges, sous la fenêtre des négociateurs flamands

Alors que les négociateurs flamands tentaient de parvenir à un accord de gouvernement derrière les murs du n°19 de la place des Martyrs, la petite place bruxelloise s'est parée samedi des couleurs nationales afin de commémorer l'indépendance de la Belgique, en 1830.

La cérémonie, prévue à 15h00, organisée par la Ville de Bruxelles et l'association Pro Belgica, rend hommage aux volontaires qui affluèrent de tout le pays, fin septembre 1830, vers la capitale pour prendre les armes contre l'armée néerlandaise.

Les combats se soldèrent par 1.300 blessés et 467 morts. Ces "martyrs" de la patrie reposent dans la crypte sous la place bruxelloise baptisée en leur honneur.