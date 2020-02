Il existerait 850 points de chargement électrique accessibles au public en Wallonie, situés ou non sur le domaine public.

Le député Eddy Fontaine (PS) suggère au ministre du Climat et de l'Energie, Philippe Henry (Ecolo), de réaliser rapidement une cartographie des bornes privées et publiques pour la poursuite de l'aménagement du réseau. Allusion aux applications sur Android, notamment. Le ministre s'est montré réservé " étant donné la diversité des typologies territoriales wallonnes " (centres urbains et zones rurales). D'autre part, dixit encore Philippe Henry, l'absence d'obligation de renseignement des points de chargement aux autorités compliquerait la mise en oeuvre d'une cartographie précise et complète. Le ministre estime néanmoins que ces informations devraient être centralisées par la Région... " dans les prochaines années ".M. La.