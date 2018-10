Peter Luykx (N-VA): "L'Espagne n'est pas digne d'être un Etat-membre de l'UE"

"Je trouve que l'Espagne n'est pas digne d'être un Etat-membre de l'Union européenne", a indiqué jeudi à la Chambre, dans une réplique au ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, le député N-VA Peter Luykx, sous les applaudissements et les hourras de son groupe, le plus important au sein de l'hémicycle. Ce dernier a paraphrasé le président du parlement flamand, Jan Peumans, dont les propos ont entraîné un conflit diplomatique entre l'Espagne et la Flandre.