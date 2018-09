Peste porcine : chasse et nourrissage interdits jusqu'au 15 octobre

Les promenades en forêt, elles, sont autorisées "à condition de respecter scrupuleusement le code forestier et de rester sur les chemins et les sentiers balisés", précise-t-on du côté du cabinet au terme d'une rencontre, vendredi midi, avec les différents acteurs du dossier (syndicats agricoles, chasseurs, AFSCA, administration et ministre).

Il se peut par ailleurs que les organisateurs d'événements de masse traversant les forêts, tels que des marches ou des trails, soient contactés afin qu'ils envisagent un parcours différent.

Les activités économiques liées aux forêts restent elles aussi possibles, pour autant que les règles de désinfection - des personnes et des machines - soient respectées à la lettre.

Surveillance rapprochée

"Nous avons défini une zone volontairement large pour ensuite pouvoir la réduire", ajoute le cabinet de René Collin selon qui la priorité, "c'est de retrouver les individus contaminés et/ou morts afin de définir plus précisément la zone infectée". Les carcasses découvertes seront exclusivement enlevées par une équipe spécialisée.

Quant aux éleveurs de porcs, ils vont être suivis de près par l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, qui a annoncé une série de mesures de confinement destinées à éviter les contacts entre l'extérieur et l'intérieur des exploitations.

Deux carcasses de sangliers ont été retrouvées hier/jeudi à Etalle. Les analyses ont confirmé que les bêtes étaient atteintes de la peste porcine africaine, une maladie non-transmissible à l'homme mais extrêmement contagieuse pour les animaux. Un troisième sanglier, âgé de 6 mois à un an et qui présentait un comportement anormal, a été abattu.