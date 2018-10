Peste porcine: 28 sangliers positifs au virus, selon un nouveau bilan

Depuis le déclenchement de l'épidémie, mi-septembre, dans le sud de la province de Luxembourg, 74 sangliers ont été analysés, dont 48 ont été retrouvés dans le périmètre de 63.000 hectares défini par les autorités.

Les 26 sangliers retrouvés en dehors du périmètre, ainsi que le sanglier braconné samedi dernier, se sont tous révélés négatifs, a précisé le ministre. "Le travail de recherche se poursuit activement afin de délimiter au plus vite la zone infectée", a-t-il ajouté en appelant une nouvelle fois "au respect des différentes interdictions et à une collaboration citoyenne pleine et entière afin d'isoler et d'éradiquer dans les meilleurs délais le virus de la peste porcine africaine".