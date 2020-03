Les médecins coordinateurs COVID-19 tirent la sonnette d'alarme. Les capacités en masques, tenues de protection et reste du matériel sont très tendues. Certains hôpitaux n'en ont plus que pour deux jours en masques FFP2 par exemple, environ 8 jours pour les masques chirurgicaux (situation au 27 mars).

Les médecins coordinateurs COVID-19 ont été ainsi désignés par le SPF, les gouverneurs, les directions hospitalières et les présidents des cercles de médecine générale en vue de réaliser la coordination entre les institutions hospitalières et les cercles de médecine générale afin de mettre en place et coordonner les centres de pré-triage à activer devant les services d'urgences de nos hôpitaux afin de gérer au mieux la pression pandémique liée au COVID-19.

En termes de matériel de protection, ils tirent la sonnette d'alarme : " Nos contacts quotidiens avec les institutions hospitalières et nos confrères de la médecine générale objectivent que la préoccupation majeure concerne le matériel nécessaire à la protection de tous les acteurs pour gérer cette crise sanitaire. Si la pression sur les masques reste cruciale mais quelque peu atténuée par les dernières livraisons, la question des tenues de protection (EPI) et le reste du matériel requis est un vrai élément bloquant. Nous avons tenté dans chaque province de multiplier les initiatives pour trouver des fournisseurs, recevoir des donc mais force est de constater que la pénurie s'accroît au même rythme que le nombre de patients à traiter dans nos hôpitaux. "

