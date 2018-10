Pensions: des milliers de personnes manifestent dans les grandes villes du pays

4.000 manifestants à Bruxelles

La police de Bruxelles a comptabilisé 4.000 manifestants lors de la manifestation des syndicats contre la réforme des pensions, a précisé la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles sur Twitter. La CSC, la FGTB et la CGSLB estiment le nombre de participants à 10.000.

Plusieurs milliers de manifestants à Liège

Plus de 7.000 personnes, selon les syndicats, se sont rassemblées sur l'espace Tivoli à Liège à la suite de l'appel du front commun FGTB-CSC Liège-Huy-Waremme contre les mesures du gouvernement Michel en matière de pensions. Les manifestants ont réclamé "une pension décente pour tous à un âge raisonnable".

Les personnes réunies s'opposent à la pension à 67 ans et ont réclamé l'instauration d'un système de pension "juste, décent et égalitaire". Elles se sont dits prêtes à redescendre dans la rue afin de poursuivre le combat en vue d'une pension décente pour tous à un âge raisonnable. "C'est-à-dire une pension à 65 ans, une pension légale forte qui permette de vivre dignement, une prise en compte réelle de la pénibilité du travail et une pension minimum plus élevée pour éviter la précarité pour nos pensionnés", a précisé Gaëtan Stas, président de la CSC Liège-Huy-Waremme.

Le front commun syndical a appelé les manifestants à boycotter le MR aux élections communales et provinciales du 14 octobre prochain. "Parce que les candidats aux communales partagent les mesures de ce gouvernement (fédéral, ndlr). La deuxième étape sera les élections législatives qui nécessiteront que l'on se mobilise d'autant plus pour éviter un gouvernement Michel 2", a insisté Christian Jacquemin, président de la FGTB Verviers.

Quelque 2.500 syndicalistes réunis à Namur

Entre 2.500, selon la police, et 3.000 personnes, selon les syndicats, se sont opposées matin à la réforme des pensions du gouvernement fédéral dans les rues de Namur. L'action, réalisée en front commun, regroupait des membres de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB venus des provinces de Namur et du Luxembourg mais aussi du Brabant wallon.

Dans la pluie, les syndicalistes s'étaient armés de panneaux inspirés de ceux des limites de vitesse pour mettre en évidence l'une de leurs principales revendications : la pension à 65 et non à 67 ans, en particulier pour les métiers lourds. Plusieurs banderoles aux slogans revendicateurs ont également été agitées. "A 67 ans, tous les métiers sont pénibles", pour la CSC, ou "Moins de profiteurs, plus de pension", pour la FGTB. Partis de devant la gare à 10h30, les manifestants se sont réunis vers 12h00 place Saint-Aubain, où les représentants de chaque délégation ont prononcé un discours. "Pour avoir une pension complète, il faut travailler plus tard", a déclaré Guy Fays, secrétaire régional de l'antenne namuroise de la FGTB. "Or, quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé est d'environ 64 ans, cela revient à dire qu'on nous donne un bonus pour mourir plus tôt. C'est d'autant plus affligeant venant de la part d'un ministre des Pensions (Daniel Bacquelaine, ndlr) que l'on sait aussi médecin..." Du coté de la police, aucun incident n'a été à déplorer. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs tenu à souligner la très bonne collaboration des manifestants.

Plus de 10.000 militants à La Louvière

Plus de 10.000 militants, selon la FGTB, ont manifesté en front commun mardi à La Louvière contre la réforme des pensions voulue par le gouvernement fédéral.

Les manifestants se sont rassemblés mardi à la mi-journée à la Gare du Sud de La Louvière pour déambuler en cortège vers le centre-ville. "On peut parler d'un grand succès pour cette action syndicale, compte tenu des conditions météorologiques", a indiqué Philippe Bertleff, président de la FGTB-Centre. "Le cortège des militants, venus du Hainaut et du Brabant Wallon, a emprunté toutes les artères importantes de La Louvière vers la Place Mansard en plein centre-ville. Nous espérons que cette action aidera à faire évoluer les choses", ajoute-t-il. Les syndicats de la région du Centre avaient déjà mené des actions à la fin du mois de septembre, notamment, en distribuant des tracts de sensibilisation sur les marchés régionaux.

Environ 4.000 manifestants à Gand, 500 à Louvain

Plusieurs milliers de manifestants, environ 4.000 selon les syndicats, se sont réunis à Gand pour une manifestation contre la réforme des pensions. Les militants se sont réunis devant le service fédéral de pensions et défileront vers la Kramersplein.

Malgré le temps maussade, des milliers de personnes affluaient depuis la gare de Gand-St-Pierre. La manifestation doit déboucher sur la Kramersplein vers midi. A Louvain, environ 500 militants des trois grands syndicats ont mené une action, mardi, sur la Martelarenplein, dans le cadre de la journée d'action contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral. Les passants ont pu découvrir le processus de vieillissement en revêtant une combinaisons qui simule les inconvénients physiques liés à la vieillesse. Une application a aussi permis aux gens de voir à quoi ils ressembleront lorsqu'ils seront âgés. "Les gens ont ainsi pu découvrir par eux-mêmes qu'il n'est pas possible de travailler jusqu'à 67 ans lorsqu'on a un métier physique comme ouvrier de construction, infirmière, instituteur maternel ou employé de magasin", explique Marijke Marsoul (ABVV).

Des milliers de personnes dans les rues à Anvers et Hasselt

Les syndicats socialiste, chrétien et libéral ont massivement manifesté mardi dans les rues d'Anvers. A l'arrivée de la manifestation sur la Groenplaats, des discours ont été adressés aux militants.

Une grosse tête caricaturale du Premier ministre Charles Michel et une bannière avec le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever affublée du slogan "bourgmestre des riches" ont été baladées dans le cortège. Un groupe de travailleurs de Mora de Mol, où 97 emplois sont menacés depuis début septembre, se trouvait aussi parmi les manifestants. A Hasselt, environ 4.000 personne ont défilé dans les rues.

Il ne s'agit pas de la première manifestation contre la réforme des pensions. En mai dernier, 70.000 personnes avaient battu le pavé dans les rues de Bruxelles pour la même raison.