Si vous êtes marié(e) et n'avez guère de revenus propres, vous pouvez, à certaines conditions, toucher une pension de survie ou une allocation de transition en cas de décès de votre partenaire. Cette pension ou cette allocation est calculée sur la base de la carrière de votre conjoint décédé.

Quelles sont les conditions ?

Vous deviez encore être mariés au moment du décès de votre partenaire et le mariage devait avoir duré au moins un an. Pour calculer cette durée, la période au cours de laquelle les partenaires ont cohabité légalement avant le mariage entre également en ligne de compte. Cette période doit toutefois précéder immédiatement le mariage et n'intervient que dans la mesure où elle n'a pas été interrompue. La cohabitation légale implique que les partenaires ont fait une déclaration de cohabitation légale devant le fonctionnaire communal de l'état civil.

...