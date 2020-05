Bruxelles Mobilité a lancé lundi la campagne "Pédalons à fond" pour encourager les Bruxellois à continuer à se déplacer à vélo après le confinement. Ce mouvement rassemble une série d'initiatives pour faciliter ce déconfinement progressif.

Depuis le début du confinement, les déplacements à vélo sont en hausse et on note 42% de circulation en moins dans la capitale. Pour éviter un engorgement des transports en commun dès le déconfinement, Bruxelles Mobilité souhaite motiver les cyclistes au moyen de messages positifs tels que "Oublie le café, le vélo va te réveiller" ou encore "Quand les enfants pédalent, c'est bon pour leur moral".

Bike for Brussels, une initiative de Bruxelles Mobilité, donne toute une série de conseils et d'informations sur son site pour aider les citoyens à se mettre au vélo: où en acheter un, où le réparer, quels itinéraires choisir, etc. En plus de cela, une solution "Park + Bike" est proposée dès lundi pour permettre aux navetteurs de garer leur voiture dans un parking de dissuasion et continuer à vélo dans Bruxelles.

L'aménagement de 40 kilomètres de nouvelles pistes cyclables est également en cours de réalisation. De son côté, l'entreprise gestionnaire des vélos partagés bruxellois Villo!, JC Decaux, propose gratuitement un abonnement de six mois pour toute nouvelle inscription depuis ce lundi et jusqu'au 30 juin. "Nous avons tout mis en oeuvre pour donner aux Bruxellois le maximum de chances de garder ces bonnes habitudes. Il ne leur reste plus qu'à pédaler à fond", affirme Bike for Brussels.

