Pauvreté : "Ces cinq dernières années, rien n'a été fait"

Selon les experts Ive Marx et Matthias Somers, il y a aujourd'hui autant de personnes qui vivent dans la pauvreté en Belgique que lors de l'entrée en fonction du gouvernement Michel en 2014. "Et l'augmentation du salaire minimum ne fera que pousser plus de monde dans la pauvreté."

Ive Marx et Matthias Somers