La pauvreté dans notre pays reste à un niveau alarmant et il n'y a pas d'amélioration, bien au contraire. Knack a demandé à l'expert Ive Marx comment baisser le taux de pauvreté. Nous devons réformer en profondeur le marché du travail et la sécurité sociale", déclare Marx. "Toutes les personnes impliquées devront se mouiller".

Dans notre pays, 16,4% de la population doit vivre d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté. "C'est le niveau le plus élevé de ces 15 dernières années", déclare Ive Marx (Anvers), spécialiste de la pauvreté. Cela signifie que 1,8 million de Belges n'ont pas assez d'argent pour fonctionner d'une manière minimale normale dans notre société. Pour une personne seule, cela signifie un revenu disponible total de 1187 euros par mois en 2018, pour un ménage de deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans, cela représente 2493 euros. "Essayez de louer une maison décente en payant aussi l'eau, le gaz, l'électricité, les vêtements et la nourriture."

