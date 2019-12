Les présidents du PS Paul Magnette et de la N-VA Bart De Wever se sont vus mercredi matin au siège du Parti socialiste, a-t-on confirmé à sources concordantes, à la suite d'une information diffusée par "Le Soir".

Les deux partis n'ont pas fait de commentaires à propos de cette rencontre intervenue au lendemain des déclarations de Rudy Demotte fermant la porte à toute alliance du PS avec la N-VA. A bonne source, l'on a toutefois appris que la rencontre avait eu lieu à la demande de M. De Wever mais aussi, semble-t-il, des informateurs royaux.

La discussion a été "d'ordre général" et n'a pas changé les positions prises par l'un et l'autre des présidents, ajoutait-on. Dans l'entourage des informateurs, l'on indiquait uniquement que c'était "une bonne chose qu'on se parle". Vendredi, les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) feront rapport au Roi de leur mission.