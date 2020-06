Le président du PS se serait exprimé en ce sens ce matin lors du bureau de parti, selon LN24. Sans promesse de réussir: le conteste reste en effet très délicat.

Paul Magnette, président du PS, aurait plaidé ce lundi devant le Bureau de son parti pour une ouverture des négociations avec la NV-A dans le cadre de la formation au fédéral, selon LN24.Quatre mandataires wallons se sont néanmoins exprimés clairement contre de telles négociations, approuvées sous réserves par la majorité des membres présents. "Entamer des négociations avec la NVA, cela ne veut pas encore dire qu'on va aboutir", aurait précisé Paul Magnette.

Paul Magnette a plaidé ce lundi devant le Bureau du @PSofficiel pour une ouverture des négociations avec la NVA dans le cadre de la formation au fédéral. — Martin Buxant (@Le_Bux) June 8, 2020

La famille socialiste - PS et SP.A - a entamé voix deux semaines des consultations informelles en vue de former un gouvernement fédéral majoritaire de plein exercice. Les pressions sont nombreuses, depuis les élections du 26 mai 2019, pour que les deux principales formations de chaque communauté du pays dialoguent. Une telle négociation avait échoué avant la crise du cornonavirus. La crise sanitaire a été gérée par le gouvernement Wilmès, minoritaire, avec l'aide de pouvoirs spéciaux et le soutien extérieur de neuf partis.

Désormais, l'urgence d'un plan de relance nécessite des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Samedi, un "kern élargi" a réuni les dix présidents de partis soutenant les pouvoirs spéciaux pour prolonger les mesures de soutien aux secteurs économiques les plus touchés par la crise. Mais un plan plus large nécessité une nouvelle majorité politique. "Au plus vite, au mieux", ne cesse de répéter la Première ministre, Sophie Wilmès (MR).

Le contexte reste toutefois délicat. Ce matin encore, des leaders nationalistes excluaient toute refédéralisation de compérences et réclament une discussion institutionnelle. Du côté francophone, la FGTB se cabre et une Colation Corona s'est fédérée - unissant syndicats, mutuelles, ONG... - pour réclamer des politiques progressistes, avec l'Etat comme acteur principal, et mener des mobilisation si cela s'avère nécessaire.

Paul Magnette, président du PS, aurait plaidé ce lundi devant le Bureau de son parti pour une ouverture des négociations avec la NV-A dans le cadre de la formation au fédéral, selon LN24.Quatre mandataires wallons se sont néanmoins exprimés clairement contre de telles négociations, approuvées sous réserves par la majorité des membres présents. "Entamer des négociations avec la NVA, cela ne veut pas encore dire qu'on va aboutir", aurait précisé Paul Magnette.La famille socialiste - PS et SP.A - a entamé voix deux semaines des consultations informelles en vue de former un gouvernement fédéral majoritaire de plein exercice. Les pressions sont nombreuses, depuis les élections du 26 mai 2019, pour que les deux principales formations de chaque communauté du pays dialoguent. Une telle négociation avait échoué avant la crise du cornonavirus. La crise sanitaire a été gérée par le gouvernement Wilmès, minoritaire, avec l'aide de pouvoirs spéciaux et le soutien extérieur de neuf partis. Désormais, l'urgence d'un plan de relance nécessite des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Samedi, un "kern élargi" a réuni les dix présidents de partis soutenant les pouvoirs spéciaux pour prolonger les mesures de soutien aux secteurs économiques les plus touchés par la crise. Mais un plan plus large nécessité une nouvelle majorité politique. "Au plus vite, au mieux", ne cesse de répéter la Première ministre, Sophie Wilmès (MR).Le contexte reste toutefois délicat. Ce matin encore, des leaders nationalistes excluaient toute refédéralisation de compérences et réclament une discussion institutionnelle. Du côté francophone, la FGTB se cabre et une Colation Corona s'est fédérée - unissant syndicats, mutuelles, ONG... - pour réclamer des politiques progressistes, avec l'Etat comme acteur principal, et mener des mobilisation si cela s'avère nécessaire.