Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, a présenté mercredi à Rebecq les statistiques des accidents qui ont eu lieu sur les passages à niveau en 2019 en Belgique.

Au total, 45 accidents ont été enregistrés, faisant sept morts et six blessés graves. Par rapport à 2018, cela représente deux décès en moins, mais sept accidents de plus. Six des sept victimes étaient des usagers faibles et ce sont très souvent des riverains qui sont impliqués. Sur 45 accidents, 28 se sont produits sur une ligne classique, les 17 autres ont eu lieu sur un axe "marchandises" ou en zone portuaire.

Les faits qui ont eu lieu en zone portuaire représentent d'ailleurs la hausse la plus nette du bilan 2019: il y en a eu sept en plus qu'en 2018. L'an dernier, 12 collisions ont eu lieu dans le port d'Anvers, 4 à Zeebrugge et 1 à Gand. Infrabel annonce dès lors deux types de mesures: une action de sensibilisation à destination des camionneurs et des autres usagers habituels des zones portuaires, et des adaptations (renforcement de la signalisation, marquages routiers supplémentaires...) à apporter aux passages à niveau les plus accidentogènes dans les ports. Dans 60% des accidents survenus hors zone portuaire, un riverain du passage à niveau concerné (domicilié dans la commune du passage à niveau ou la commune voisine) a été impliqué. Il s'agit pour Infrabel d'un point sensible, parce qu'il atteste que ce n'est pas la méconnaissance des lieux qui mène à l'accident, mais bien le manque de vigilance. Les statistiques montrent également qu'un accident sur quatre a eu lieu en heure de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h ou entre 16h et 19h. "L'année 2019 a aussi été marquée par un accident traumatisant et inédit: pour la première fois de son existence, la responsabilité d'Infrabel a été mise en cause lors d'une collision à un passage à niveau (en juin à Langdorp). L'enquête en cours le confirmera vraisemblablement mais, à la suite d'une erreur humaine lors d'une procédure très spécifique de remorquage d'un train en panne, un véhicule a été heurté à hauteur d'un passage à niveau. Cet accident a coûté la vie au conducteur et fait deux blessés", indique Infrabel. En 2019, Infrabel a supprimé 23 passages à niveau sur les lignes classiques. Le réseau ferroviaire en compte 372 de moins qu'il y a 15 ans. L'an dernier, 35 millions d'euros, dont un partie subsidiée par l'Europe, ont été consentis pour la suppression et le renouvellement d'infrastructures liées aux passages à niveau.

Au total, 45 accidents ont été enregistrés, faisant sept morts et six blessés graves. Par rapport à 2018, cela représente deux décès en moins, mais sept accidents de plus. Six des sept victimes étaient des usagers faibles et ce sont très souvent des riverains qui sont impliqués. Sur 45 accidents, 28 se sont produits sur une ligne classique, les 17 autres ont eu lieu sur un axe "marchandises" ou en zone portuaire. Les faits qui ont eu lieu en zone portuaire représentent d'ailleurs la hausse la plus nette du bilan 2019: il y en a eu sept en plus qu'en 2018. L'an dernier, 12 collisions ont eu lieu dans le port d'Anvers, 4 à Zeebrugge et 1 à Gand. Infrabel annonce dès lors deux types de mesures: une action de sensibilisation à destination des camionneurs et des autres usagers habituels des zones portuaires, et des adaptations (renforcement de la signalisation, marquages routiers supplémentaires...) à apporter aux passages à niveau les plus accidentogènes dans les ports. Dans 60% des accidents survenus hors zone portuaire, un riverain du passage à niveau concerné (domicilié dans la commune du passage à niveau ou la commune voisine) a été impliqué. Il s'agit pour Infrabel d'un point sensible, parce qu'il atteste que ce n'est pas la méconnaissance des lieux qui mène à l'accident, mais bien le manque de vigilance. Les statistiques montrent également qu'un accident sur quatre a eu lieu en heure de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h ou entre 16h et 19h. "L'année 2019 a aussi été marquée par un accident traumatisant et inédit: pour la première fois de son existence, la responsabilité d'Infrabel a été mise en cause lors d'une collision à un passage à niveau (en juin à Langdorp). L'enquête en cours le confirmera vraisemblablement mais, à la suite d'une erreur humaine lors d'une procédure très spécifique de remorquage d'un train en panne, un véhicule a été heurté à hauteur d'un passage à niveau. Cet accident a coûté la vie au conducteur et fait deux blessés", indique Infrabel. En 2019, Infrabel a supprimé 23 passages à niveau sur les lignes classiques. Le réseau ferroviaire en compte 372 de moins qu'il y a 15 ans. L'an dernier, 35 millions d'euros, dont un partie subsidiée par l'Europe, ont été consentis pour la suppression et le renouvellement d'infrastructures liées aux passages à niveau.