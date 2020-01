Pas de sorties scolaires dans les zoos: Ixelles s'explique

Le collège communal d'Ixelles a fait jeudi une mise au point après les commentaires suscités par sa décision sur les sorties scolaires, et plus particulièrement les visites de zoos et parcs animaliers. Le choix a été fait de ne pas organiser d'activité dans ce type d'endroit mais aucune interdiction n'a été prise, expliquent le bourgmestre et l'échevin de l'Instruction publique, Christos Doulkeridis et Romain De Reusme.

