Face à l'augmentation des cas de Covid-19 au sud du pays, les gouverneurs des cinq provinces wallonnes sont réunis vendredi pour faire le point de la situation et envisager des mesures complémentaires pour ralentir la propagation du coronavirus.

Aucun couvre-feu ne sera décrété au sud du pays, indiquent les gouverneurs, contrairement au bruit qui courait fin de journée. Les cafétérias de clubs sportifs devront par contre rester fermées dans certaines provinces.

Face à la recrudescence des cas de coronavirus au sud du pays, les cinq provinces wallonnes ont été placées en niveau d'alerte 4, soit le niveau d'alerte maximal.

Plusieurs mesures sont dès lors prises. Celles-ci sont toutefois différentes d'une province à l'autre. Les cafétérias des clubs sportifs sont néanmoins principalement visées, avec une fermeture obligatoire déjà annoncée en Hainaut et en province de Luxembourg.

En province de Brabant wallon, aucune nouvelle mesure n'a par contre été prise et les bourgmestres sont convoqués pour une réunion lundi matin sous forme de cellule de crise.

Les provinces de Namur et de Liège n'ont pas encore annoncé leurs mesures précises.

Mardi, le comité de concertation a décrété la fermeture des établissements Horeca à partir de 23h00. Chaque province, ainsi que la Région bruxelloise, ont la possibilité d'établir des mesures plus strictes. La Région-capitale était déjà passée à la vitesse supérieure en décidant dès jeudi de fermer les cafés durant un mois.

