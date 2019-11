Pas d'accord chez De Lijn, la grève se poursuit en périphérie bruxelloise

Après plus de quatre heures de négociations, la direction et les syndicats de De Lijn n'ont pas trouvé d'issue au conflit social qui touche la périphérie bruxelloise. Selon Marcel Conters du syndicat ACOD, la grève se poursuivra jeudi et s'étendra certainement à la région de Louvain.

Le personnel dénonce des problèmes de planning qui sont liés, selon les syndicats, aux réductions des coûts et à la réorganisation mise en oeuvre par l'entreprise depuis plusieurs mois. Les horaires irréguliers nuisent, visiblement, à la vie sociale et familiale des employés. Une quarantaine de lignes reliant la périphérie ouest à la capitale ne sont pas desservies en raison de ce mouvement de grogne.