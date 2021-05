La Fédération belge du pétrole a été inscrite dans le registre des lobbys de la Chambre.

En octobre 2019, Le Vif recensait les inscrits sur le registre des lobbys de la Chambre, un an après son lancement. On comptait alors 85 lobbys enregistrés, dont seulement trois banques et personne du secteur pétrolier, pourtant adepte du lobbying. Aujourd'hui, 145 inscrits et, depuis le mois d'avril dernier, la Fédération belge du pétrole. Par contre, toujours trois banques seulement. Et, en l'état actuel, le registre ne permet pas de savoir quel parlementaire reçoit quel lobbyiste pour quel projet ni combien de fois...