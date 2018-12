Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express Opinion

Pacte sur les migrations: le hara-kiri d'une alliance contre-nature

En fait, c'était écrit. le gouvernement Michel est le fruit d'une alliance contre nature, depuis l'été 2014 ; il devait bien, fatalement, à un moment ou l'autre, l'admettre lui-même. Et, du coup, ces jours-ci, soit divorcer purement et simplement, soit convenir d'un système de cohabitation honorable pour ne plus trop s'écharper jusqu'aux élections du 26 mai prochain. La journée d'hier et l'annonce par le Premier ministre qu'il remettait le sort de son exécutif, en fait, au Parlement démontrent que c'est la première option qui a été décidée.