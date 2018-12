Pacte des migrations: Bart De Wever s'exprime sur Instagram

Après deux jours de négociations au sein de la majorité, le Premier ministre Charles Michel a décidé de se tourner vers le parlement pour demander son soutien au pacte migratoire de l'Onu, et se rendra la semaine prochaine à Marrakech, où le texte sera officiellement adopté.

Ces deux démarches "poussent la N-VA hors du gouvernement", ont fait savoir ses dirigeants plus tôt dans la journée. Mais aucune réaction officielle n'a encore été donnée et il n'est pas certain qu'elle interviendra encore mardi. A sa sortie du siège de la N-VA dans la soirée, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken a fait remarquer qu'il était toujours en poste, sans faire d'autre commentaire.

Le président du parti, Bart De Wever, s'est quant à lui exprimé sur Instagram. "Lors de la réunion à Bruxelles, ils m'ont donné le Zwarte Piet... ça ne peut que être bon", a-t-il écrit pour accompagner une photo d'un personnage en chocolat. Il faudra probablement attendre mercredi pour un commentaire sur le fonds du chef du parti.

Belga