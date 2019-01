Pacte d'excellence : un tronc commun jusqu'à 15 ans est ridicule à plus d'un titre

L'encadrement des élèves dès le plus jeune âge, en s'efforçant de remédier rapidement aux lacunes et aux difficultés d'apprentissage, est la seule chose positive du Pacte d'excellence. Tout le monde ne peut qu'applaudir à condition d'avoir suffisamment de moyens. Par contre, pour ce qui est du tronc commun jusqu'à 15 ans, c'est complètement ridicule à plus d'un titre.

penser que tous les élèves vont être formatés de la même manière pour suivre ce parcours est une escroquerie intellectuelle et dogmatique.Chaque élève a son histoire psycho-affective, son environnement propre, son potentiel intellectuel, ses moyens propres d'apprentissage, ses envies, ses goûts, ses projets .... on a vu les dégâts dans la réforme du premier degré où certains élèves décrochent depuis la première année et sont contraints de passer 3ans dans ce degré à s'ennuyer, glander et perturber ... et en fin de seconde ... entrer rapidement dans un processus de décrochage scolaire.... En France c'est une catastrophe. cette réforme du 2e degré à mis à mal l'enseignement technique et professionnel ce tronc commun n'est-il pas programmé afin de se mettre en meilleure position dans les statistiques PISA ? on parle de tronc commun avec une formation technologique ... laissez-moi rire ... On a vu ce que cela a donné avec le Rénové...sans compter que les écoles n'ont ni les moyens, ni le matériel, ni l'encadrement ... quid de la formation artistique et musicale ? ...et la place du latin ..? Bref on va faire de l'homéopathie dans ce premier degré ... Un peu de tout, light, .. afin de faire réussir un plus grand nombre sans autre possibilité de réorientation... comme on l'a fait pour le CEB enfin ... je me pose la question de la formation durant les 3 dernières années ! En 3 ans on va vraiment se spécialiser dans des cours généraux ou techniques ou professionnels? On va se former en 3 ans ... en Sciences (bio, chimie, physique) Langues modernes. Langues anciennes, Coiffure, Ébénisterie, Économie, Électromécanique, Arts plastiques ... Etc.

Nous allons tout droit vers la fin de l'enseignement technique et professionnel... et de gros échecs dans l'enseignement supérieur...Pour mes petits enfants et les vôtres ... je ne veux pas de ce modèle ..... dicté par des dogmes politiques, économiques, statistiques et financiers... et peut-être également téléguidé par des organismes privés qui ne voient que leurs propres intérêts...Jean-François Piéret, enseignant(20a) depuis 1971 et directeur ens.sec.(20a) e.r.